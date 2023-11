Storm Ciarán nadert de provincie, zuiderstorm langs de westkust

November begint met 'druilerig weer', vertelt NH-weerman Jan Visser. De (mot)regen houdt nog even aan. In de loop van de ochtend en in de eerste helft van de middag krijgen we een kleine break: dan wordt het droger én de zon kan zich laten zien. Het wordt met 14 graden weer iets warmer dan normaal voor de tijd van het jaar.

Aan het einde van de middag en het begin van de avond gaat het weer regenen. In de loop van de avond wordt het vervolgens weer droog. De wind waait uit het zuiden, boven land matig en af en toe krachtig. Aan de kust waait het krachtig tot hard met windkracht zes tot zeven.

Storm Ciarán

Vannacht komt een nieuw regengebied opzetten, en dat is een voorproefje voor morgen, want dan staat storm Ciarán op het menu. "Een sterk uitdiepende oceaandepressie die inmiddels op het midden van de oceaan ligt", legt Visser uit.

"Morgen is er veel wind", aldus de weerman. "Voor ons is het wel gunstig dat de wind uit het zuiden waait, daardoor is de storm wat minder sterk en wordt afgeremd boven land."

Zuiderstorm in aantocht

De storm heeft een orkaankracht langs de Engelse kust, dat valt in Noord-Holland gelukkig mee. Toch kan de windkracht boven land nog oplopen tot zes, met windkracht zeven tot acht langs de kust. "Langs de westkust staat er mogelijk een zuiderstorm", aldus Visser.

De windstoten kunnen morgen oplopen tot 90 kilometer per uur, vlak aan zee is er kans op windstoten tot 100 kilometer per uur, aldus de weerman. "Dat zou iets meer kunnen worden, maar dat is zoals het er nu uitziet waarschijnlijk niet het geval."

Ook morgen valt er in de nacht en ochtend regen. Na een enkele opklaring komt de regen 's middags weer terug. De wind neemt in de loop van de avond af en het wordt dan zo'n 13 graden.

Aanhoudende regen

Vrijdag is het nog wel behoorlijk winderig en buiig, dat geldt óók voor het weekend en een flink deel van de week daarna. "Tot het midden van de volgende week zitten we met een depressie boven de Noordzee en de Britse eilanden", legt Jan Visser uit. "Met een grote kans op behoorlijk wat neerslag."

Er kan onder de regenpakken ook nog wel een extra trui worden aangetrokken, want de temperaturen dalen. Vrijdag wordt het een graad of 10. De barometer blijft daarna hangen rond de 11 graden.