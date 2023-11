Lachen, gieren, brullen tijdens veiligheidsinstructies op Corendon-vlucht naar Curaçao

Iedereen vindt ze belangrijk, maar echt opletten doen we meestal niet tijdens de veiligheidsinstructies in het vliegtuig. Corendon gooit het over een andere boeg: met een video vol BN'ers en een flinke dosis humor probeert de vliegtuigmaatschappij de aandacht van passagiers die van Schiphol naar Curaçao vliegen te trekken én vast te houden.

Foto: Cordendon introduceert veiligheidsinstructievideo met Judeska - Corendon

Corendon vliegt vanaf vandaag voor het eerst met een 'eigen' Airbus A350-900 naar Curaçao. Voorheen 'leende' de maatschappij stoelen op KLM-vluchten. Komiek Jandino Asporaat is als zijn typetje Judeska ingevlogen om de passagiers die een reis van zo'n tien uur moeten afleggen in ieder geval zes minuten lang te vermaken. BN'ers als Wendy van Dijk, John Williams en Najib Amhali spelen bijrollen. "We dachten: we geven een soort Caribische twist aan de video", legt bedenker Dick Gussen van Corendon uit. Ook door het eten dat de passagiers voorgeschoteld krijgen, wanen ze zich alvast op hun vakantieadres. "Dat wordt verzorgd door een Curaçaose kok." Bekijk onderstaande video voor de reactie van Noord-Hollanders op het idee van Corendon.

Maar zorgt zo'n grappige video er nou ook voor dat de instructies beter blijven hangen? NH liet de video zien aan humoronderzoeker Dick Zijp: "Ik denk zeker dat je met deze video de aandacht beter vasthoudt dan met een droge uitleg. Het moet je smaak zijn natuurlijk, maar we weten uit onderzoek dat humor een goede strategie is om de aandacht vast te houden", legt hij uit. 'Niet helemaal geslaagd' Toch betwijfelt hij of passagiers de instructies op deze manier ook beter onthouden. Uit onderzoek is namelijk ook gebleken dat humor de aandacht af kan leiden, waardoor vooral de grappen blijven hangen. "Het kan wel werken als je met de grappen een serieus punt maakt, want in dat geval onthoud je door de humor dus ook de serieuze informatie die daarin verpakt zit. Wat dit laatste betreft zou ik zeggen dat deze video niet helemaal geslaagd is: ja, grappig, dus houdt de aandacht vast, maar er is een risico dat mensen vooral de grappen onthouden, die vaak losstaan van de serieuze info die door de stewardessen in het filmpje wordt gedeeld."

"Uiteindelijk is het altijd safety first" Dick Gussen van Corendon

Gussen hoopt dat dat niet het geval is en benadrukt dat de passagiers niet alleen op de video hoeven te leunen. Ze krijgen ook nog altijd kaarten met veiligheidsinstructies. "Uiteindelijk is het altijd safety first."Het is een serieus verhaal, dus het gaat uiteindelijk om de goede veiligheidsinstructies, maar we proberen het een stukje leuker te maken met die Caribische twist." Reizigers hoeven volgens hem trouwens niet bang te zijn dat hun vliegticket duurder wordt om alle BN'ers in de video te kunnen betalen. "Gelukkig hebben we heel veel BN'ers die ook met ons op vakantie gaan en graag met Jandino samenwerken. Daardoor hebben ze allemaal spontaan meegedaan."