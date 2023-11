Een derde Noord-Hollandse straten op de schop door verzwaring elektriciteitsnet

In de periode tot 2033 verwacht Liander in Noord-Holland, inclusief Amsterdam, 42 grotere en 40 kleinere elektriciteitsstations te bouwen of uit te breiden. 6.000 kilometer kabel wordt vervangen en nieuw aangelegd en 6.600 elektriciteitshuisjes worden vervangen of vernieuwd.

Overlast

Volgens Ruben van Loon van Liander wordt ingezet op een buurtgerichte aanpak. "Onze ambitie is om richting 2030 in Noord-Holland toe te groeien naar het verzwaren van het elektriciteitsnet in 63 buurten per jaar." Dat betekent dat de komende jaren een op de drie straten open wordt gebroken om werkzaamheden uit te voeren. "En dat zorgt voor overlast", vertelt Van Loon in een persbericht.

Een woordvoerder van Liander vertelt tegen NH dat de netbeheerder in gesprek gaat met de gemeentes, voor de werkzaamheden worden uitgevoerd. "We maken van tevoren een plan de campagne. Er is een gigantische verbouwing in zo'n wijk nodig, dat willen we zo efficiënt mogelijk aanpakken. Op die manier hoeven we niet continu de wijk in om de straat open te halen, zo minimaliseren we de overlast."

