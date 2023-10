Veelbesproken Eddahchouri laakt gemiste kansen na uitschakeling: "We moeten ons schamen"

Telstar bewees zichzelf een slechte dienst door vanavond met 1-0 te verliezen van de amateurs van GVVV en is zodoende vroegtijdig uitgeschakeld in het bekertoernooi. De deze week veelbesproken Telstar-aanvaller Zakaria Eddahchouri had vlak na rust de openingstreffer op zijn schoen. "Dat soort ballen moeten erin."

"Ik kreeg een goede bal van Tim (van de Loo, red.). Ik tikte hem net over. Dat soort ballen moeten erin", vertelt Eddahchouri na afloop van de wedstrijd over zijn gemiste kans. "Het was na afloop stilletjes in de kleedkamer. We beseffen ons allemaal dat we ons moeten schamen. We wisten van tevoren dat het hier moeilijk zou worden en dan moet je karakter tonen. Dat hebben we te weinig gedaan "

De spits was samen met drie andere spelers van Telstar afgelopen week landelijk nieuws, nadat het viertal tegen TOP Oss niet wenste te spelen in een regenboogshirt. Eddahchouri wilde niet meer inhoudelijk ingaan op de gebeurtenissen, maar liet wel weten dat hij geen hinder had ondervonden van de rumoerige week. "Het was een week zoals andere weken. Ik heb mijn prima kunnen voorbereiden. Het is jammer dat we deze wedstrijd niet hebben kunnen winnen." Tekst gaat verder onder de video.

Telstar-trainer Mike Snoei baalde niet voor het eerst dit seizoen van de gemiste kansen van zijn ploeg. "Enorm teleurgesteld. Je weet dat het hier even gaat stormen, want ze spelen heel opportunistisch. Maar van die twee hele grote kansen na de rust moet er minimaal eentje in. We zijn te kijk gezet door deze ploeg", aldus Snoei. Bekijk hieronder de reactie van Mike Snoei na afloop van de wedstrijd.

