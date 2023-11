Unieke trombone van muzikant omroeporkest Ramblers overhandigd aan Beeld & Geluid

Het is een bijzonder stukje omroep- en jazzgeschiedenis dat woensdagochtend is overhandigd aan museum Beeld & Geluid: de sax-trombone van de Belg Marcel Thielemans. Hij is trombonist, zanger en bandleider in het bekende omroeporkest The Ramblers. Thielemans gaf voor zijn dood het instrument aan zijn vriend en jazzkenner Nol van Bennekom, die het nu op zijn beurt doneert aan het museum.

Deze sax-trombone is uitgevonden door de Belg Adolphe Sax, tevens de uitvinder van de saxofoon. Het instrument werd geen commercieel succes, maar in 1927 ging Thielemans toch met de sax-trombone studeren aan het Conservatorium in Brussel. Hoewel hij zijn studie nooit heeft afgemaakt, kon de jonge Belg al snel aan de bak als trombonist.

In 1933 werd hij uiteindelijk uitgenodigd om onderdeel te worden van het omroeporkest The Ramblers. Tot zijn 85ste bleef Thielemans (Geen familie van die andere beroemde Vlaamse jazzmuzikant, Toots Thielemans) verbonden aan de big band, waarvan hij uiteindelijk zelfs bandleider werd.

Op zolder

Nol is zelf jazzmuzikant en oud-journalist. Sinds zijn vijftiende volgt hij The Ramblers op de voet. Toen Nol een boek schreef over de Tweede Wereldoorlog in 't Gooi interviewde hij Marcel Thielemans. De twee muzikanten raakten bevriend.

In 2001 verkocht Thielemans het instrument aan Nol voor een bedrag van ongeveer 600 gulden. De verzilverde Sax-trombone had hij teruggevonden op zijn zolder, waar het zeventig jaar stof heeft lopen vangen. Op de trombone staat de naam van de leraar van Thielemans gegrafeerd: Estevan Dax. Vanaf 1927 gaf Dax les aan Thielemans, dus moet het instrument minimaal ergens tegen de honderd jaar oud zijn. Marcel Thielemans overleed in 2002.