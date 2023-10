Telstar ploetert tegen GVVV en krijgt in slotfase deksel op de neus

Telstar is uitgeschakeld in de KNVB beker. De ploeg van Mike Snoei kon het niet bolwerken tegen tweededivisionist GVVV en verloor dankzij een laat doelpunt met 1-0. Zodoende eindigt het bekertoernooi voor de Witte Leeuwen al in de eerste ronde.

GVVV, gesteund door een goed gevuld sportcomplex, zag dat Telstar veel de bal had en loerde vooral op de counter. Vlak voor rust kreeg de thuisploeg een grote kans via de tegenaanval. Mart de Jong kwam oog in oog te staan met Telstar-doelman Joey Houweling, maar verprutste de kans door de bal niet goed aan te nemen.

Bij Telstar was er weer een basisplaats voor Zakaria Eddahchouri. De spits ontbrak afgelopen vrijdag tegen TOP Oss, omdat hij samen met drie andere spelers niet wilde spelen in een regenboogshirt . Eddahchouri vormde samen met Danzell Gravenberch de aanval.

De eerste de beste mogelijkheid na de rust was voor Telstar. Eddahchouri schoot van dichtbij over het doel na een panklare voorzet van Overtoom. Ook GVVV werd snel gevaarlijk in het tweede bedrijf. Houweling kon ternauwernood ingrijpen op een inzet van aanvaller Genrich Sillé. In de daaropvolgende aanval schoot oud-prof Barry Maguire rakelings naast.

Katachtige reflex

Na bijna een uur spelen haalde Gravenberch voor het eerst gevaarlijke uit. GVVV-doelman Jan van Willige had een katachtige reflex in huis om de bal uit het doel te houden. Aan de andere kant was Sillé wederom dichtbij. Een inzet van de rappe buitenspeler werd goed gepakt in de korte hoek door Houweling.

Ook Byron Burgering kreeg een kwartier voor tijd een levensgrote kans. De aanvaller van GVVV liep op snelheid de verdediging van Telstar eruit, maar faalde hopeloos in de afronding. De poging van Burgering betekende de start van een sterke fase voor de thuisploeg. GVVV beloonde zichzelf uiteindelijk door vlak voor de tijd de verdiende 1-0 te maken. De ingevallen Jonathan Vergara Berrio schoot een afgeslagen corner snoeihard in de touwen.