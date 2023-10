Storm Ciarán komt dichterbij, donderdag code geel

Volgens weerman Jan Visser kunnen de voorspellingen de komende tijd nog veranderen, maar vooralsnog worden er windstoten tot 110 kilometer per uur verwacht. Vooral aan de kust en rond het IJsselmeer kan het flink gaan waaien.

"Deze storm heeft een zuidenwind. Dat is voor ons land niet zo slecht, want dat betekent dat de wind over land komt. Dat maakt de windkracht minder sterk", laat Visser weten. Hij verwacht dat in het begin van de donderdagavond de windstoten het hevigst zijn, maar in de loop van de avond nemen die af.

Storm des doods

Op sociale media worden er termen gebruikt als 'storm des doods' en 'horror storm', maar dat noemt Visser flauwekul. Wel zegt hij dat de storm erger kan worden dan tot nu toe voorspeld, maar 'ook minder'. Vrijdag 'waait het wel', maar een stuk minder. De kans op regen blijft.

Door middel van de widget hieronder kan je bekijken hoe de storm zich ontwikkelt. Gebruik de tijdbalk onder aan de widget om vooruit te kijken.