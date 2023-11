Vluggertje voor reizigers vanuit Noord-Amerika door straalstroom: "Uur tijdwinst"

Wie deze dagen vanuit Noord-Amerika naar Europa of Azië vliegt, staat sneller dan gebruikelijk weer met beide benen op de grond. Dat heeft alles te maken met een sterke straalstroom boven de Atlantische Oceaan die vliegtuigen naar een flink duwtje in de rug geeft.

Een Boeing Dreamliner 787-9 van United Airlines vanuit New Jersey (VS) naar New Delhi (India) bereikte gisteren een topsnelheid van 1239 km/u (669 knopen), meldt Flightradar24.nl. Dat is ruim 300 km/u harder dan de gebruikelijke topsnelheid van dit type toestel, dat volgens Schiphol op 907 km/u ligt.

Passagiers van het betreffende toestel, dat onder andere over Spanje, Italië en Griekenland vloog, waren dankzij de straalstroom veel eerder in India dan gepland. Hun toestel vertrok 6 minuten eerder dan gepland uit New Jersey, maar landde 58 minuten eerder dan gepland in New Delhi.