Vijftienjarige René Lammers maakt indruk tijdens tests voor Ferrari

René Lammers, de zoon van Jan Lammers, is gescout door Ferrari. De 15-jarige Zandvoorter heeft namens de Italiaanse renstal al een aantal tests gedaan in een Formule 4 bolide, onder andere op de piste Fiorano, het privécircuit van Ferrari. Of de jonge Lammers ook echt wordt opgenomen in de jeugdopleiding van het raceteam, is nog niet bekend.

Vader Jan Lammers zegt dat hij 'superhappy' is over de manier waarop zijn zoon heeft gereden tijdens de diverse scoutingkampen, maar of hij wordt opgenomen in de jeugdopleiding van Ferrari, moet worden afgewacht. "Ik ga daar niet over", aldus de voormalig F1 coureur en huidig sportief directeur van de Dutch Grand Prix. "Maar de intentie is er van onze kant wel. Ferrari is natuurlijk een mooie partner."

Kartkampioen

Dat René Lammers is gescout, is op zich niet verwonderlijk. Hij is Europees kartkampioen en gaat aan kop op de wereldranglijst. Logisch dus dat ook andere Formule 1 teams dingen naar de gunsten van 'de zoon van'. Senior: ''De verhouding met Ferrari is goed, maar we gaan goed nadenken over de weg die we inslaan. Je weet nooit precies wat verstandig is.'' Met een knipoog: ''De jongens die vorig jaar een jeugdcontract tekenden bij Ajax, dachten ook dat ze goed zaten...''

Ferrari staat bekend om zijn goede jeugdopleiding. Charles Leclerc is het bekendste voorbeeld van een Formule 1 coureur die de Italiaanse school heeft doorlopen.