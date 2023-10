Geen première voor Amstelveen: nieuwe Pathé-bioscoop komt er toch niet

Het plan leek in beton gegoten, maar er komt toch geen Pathé-bioscoop midden in Stadshart Amstelveen. Pathé liet de gemeente vorige week weten zich door de gestegen bouw- en energiekosten terug te trekken.

De bioscoopketen nam eind 2022 al het besluit om al haar bouwplannen om deze redenen met een jaar uit te stellen. De koop- en anterieure overeenkomst voor de ontwikkeling van een bioscoop met zeven zalen op de plek waar nu een failliet warenhuis zit, was toen al getekend en de gemeenteraad had het bestemmingsplan al vastgesteld.

'Jammer voor jeugd'

Dat het doek nu valt voor de bioscoop is een teleurstelling voor wethouder Floor Gordon. Zij houdt zich bezig met de 'verlevendiging' van het Amstelveense Stadshart, dat Amstelveners nu over het algemeen als 'ongezellig' omschrijven. "Het is vooral heel jammer voor onze jeugd en jongeren die zich er op hebben verheugd. Wij zullen ons blijven inzetten om een grote publiekstrekker naar het Stadshart te trekken die ook specifiek die doelgroep bedient", laat zij weten in een persbericht.

Gordon wil het idee voor een nieuwe bioscoop op het Stadshart dan ook nog niet loslaten en gaat op zoek naar een nieuwe bioscoopketen die interesse heeft. De gemeente staat ook open voor alternatief vermaak van de jeugd.