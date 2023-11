De brug tussen Wormerveer en Krommenie voorlopig dicht voor verkeer

De besturing van de brug moet vernieuwd worden en daarom zal vanaf vandaag de Vaartbrug tussen Krommenie en Wormerveer bijna twee maanden dicht zijn. Automobilisten die normaal over deze weg gaan, zullen de komende tijd via de provinciale weg om moeten rijden. Fietsers en wandelaars kunnen via een tijdelijke brug oversteken.

Naast de afsluiting van de Vaartbrug, zal ook het kruispunt Padlaan, Noordervaartdijk en Zuidervaartdijk afgesloten zijn. Dit duurt alleen iets korter, namelijk van vandaag tot en met vrijdag.

Omrijden via provinciale weg

De werkzaamheden aan de brug zullen vandaag starten en tot 22 december duren. Automobilisten kunnen via de provinciale weg rijden. Voetgangers, fietsers en bromverkeer kunnen via een tijdelijke brug aan de noordzijde oversteken.

Tijdens deze periode zal het eenrichtingsverkeer in de Padlaan tijdelijk niet gelden. Het is niet de enige brug in de buurt waar de komende periode werkzaamheden zijn. Zo is het snelwegviaduct bij de A7 volgend jaar aan de beurt en is de Zaanbrug bijna klaar voor de nieuwe kleppen.