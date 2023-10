Vader van baby die in vuilcontainer gevonden werd gaat in hoger beroep

De vader van het pasgeboren kindje dat in februari 2021 in een vuilcontainer in Amsterdam werd gevonden, gaat in hoger beroep tegen zijn opgelegde straf. Begin oktober kregen hij en de moeder van het kind 15 maanden cel van de rechter, de vader daarbovenop ook jeugd-tbs. Volgens zijn advocaat, Gerald Roethof, vindt de vader dat hij ten onrechte is veroordeeld.

Roethof snapt daarnaast niet waarom de rechter eerst een celstraf oplegt en daarna pas de verplichte behandeling (jeugd-tbs). "Als de rechter zegt: we willen deze jongen verbeteren en aan hem werken, dan moet je dat direct doen en niet wachten. Dus niet eerst zitten, waardoor het proces waar hij al in zit – met alle maatschappelijk werkers, hulpverleners, de psycholoog – doorgesneden wordt."

Gehuil uit container

In februari 2021 werd het pasgeboren meisje ontdekt op het Meernhof in Holendrecht. Een buurtbewoner die haar vuilnis weggooide, hoorde gehuil uit de container komen. "Ik wist meteen dat het een baby'tje was", zei deze buurvrouw destijds tegen AT5.

Een paar dagen na de vondst werden de ouders van het kind aangehouden. Advocaat Roethof vertelde eerder al dat de twee in paniek raakten en niet wisten wat ze moesten doen. "Ze hebben met het kind op straat gelopen, kwamen op een gegeven moment langs die vuilcontainer en toen is het kind daar 'geplaatst', laten we dat woord maar gebruiken'.

De ouders van de baby waren in de tijd van het incident minderjarig (beiden 17 jaar). Hun zaak werd achter gesloten deuren behandeld via het jeugdstrafrecht. Zij hebben bekend dat ze de baby in de container hadden gestopt omdat ze dachten dat het kindje overleden was.

Nog een baby

Volgens justitie zouden de twee ook verantwoordelijk zijn voor de moord op een tweede baby. Daarvan zijn resten gevonden in de achtertuin van de moeder.

Het OM eiste in september 18 maanden jeugddetentie voor de jonge verdachten. De rechtbank oordeelde begin oktober dat hun daden ernstig genoeg waren voor een onvoorwaardelijke celstraf van 15 maanden. De vrouw kreeg daarbovenop nog 6 maanden voorwaardelijke jeugddetentie en de man ook nog jeugd-tbs, onder de voorwaarde dat hij meewerkt aan behandeling en begeleid zal wonen in een instelling.

Voor zover bekend gaat de moeder niet in hoger beroep tegen haar straf.