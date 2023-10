Oeps! Hoe komen deze geparkeerde auto's bij station Haarlem-Spaarnwoude weer weg?

Een deel van het parkeerterrein wordt weggehaald, om plek te maken voor tijdelijke woningen, waarin oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne moeten worden opgevangen. Tientallen borden op en rond het P+R-terrein waarschuwen dat er per 23 oktober een parkeerverbod geldt op zo ongeveer de helft van het parkeerterrein.

Meerdere mensen hadden dat niet door of hebben hun voertuig daar al weken geleden geparkeerd. Een voorbijganger die in de stromende regen voorbij loopt, wijst lachend naar een kleine, rode auto. De wagen is omgeven door een stapel klinkers. "Zie die maar eens weg te krijgen. Stom ook, die borden staan er al een tijdje." Ze loopt snel weer door, ze moet de trein halen.