Twee gewonden naar ziekenhuis na botsing kruispunt Alkmaar

Twee auto's zijn vanmiddag op elkaar gebotst op het kruispunt Heilooër Tolweg en de Regulierslaan in Alkmaar. Beide bestuurders raakten gewond bij het ongeluk. "Het lijkt om lichte verwondingen te gaan", laat een politiewoordvoerder weten.

De twee auto's liepen grote schade op en zijn opgehaald door een bergingsbedrijf. De hinder voor verkeer is inmiddels voorbij: "de weg is weer vrijgegeven", meldt de woordvoerder.

