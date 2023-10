Pas op: stortbuien zorgen voor waterballet op de N99

Bij de rotonde na de afslag richting Hippolytushoef ligt de weg half vol met water. En ook ter hoogte van het viaduct bij Westerland stroomt het water van het viaduct over de gehele breedte van de N99.

Rijkswaterstaat heeft inmiddels waarschuwingsborden geplaatst om weggebruikers te informeren over de wateroverlast op de weg. Volgens Rijkswaterstaat is er een defect aan de waterpompen en is er een aannemer ingeschakeld om het waterballet op te lossen.

In maart 2020 ging het na een flinke regenbui ook al mis op deze weg. De waterpompen konden de hoeveelheid water toen niet goed afvoeren of raakten defect. Met het oog op de aankomende weer waarin flink wat regen wordt verwacht, met name op donderdag, blijft het dus oppassen op de N99