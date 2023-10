Purmerender Julius van den Berg vindt onderdak bij wielerploeg Team-dsm

Het is Julius van den Berg uit Purmerend gelukt een nieuwe ploeg te vinden. De 26-jarige wielrenner gaat komend seizoen rijden voor het Nederlandse Team dsm-firmenich, dit meldt Wielerflits. Hoe lang Van den Berg heeft getekend bij zijn nieuwe ploeg is nog niet bekend.

Afgelopen zomer kreeg Van den Berg van zijn toenmalige werkgever EF Education-EasyPost te horen dat hij niet meer voorkwam in de plannen van de ploeg. Bij Team-dsm komt Van de Berg samen te rijden met zijn beste vriend Fabio Jakobsen. Nederlands beste sprinter maakte een aantal maanden geleden al de overstap naar Team-dsm.

Van de Berg reed ruim vijf jaar voor EF Education-EasyPost, dat hem in 2018 oppikte bij de Nederlandse opleidingsploeg SEG Racing Academy. Van den Berg wacht al ruim twee jaar op een nieuwe overwinning. Zijn laatste zege was de zevende etappe in de Ronde van Polen in 2021. Afgelopen Vuelta reed Van den Berg nog drie dagen in de bollentrui.