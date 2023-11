Enquête in Opmeer om draagvlak te peilen over ‘woonwijkje’ spoedzoekers en statushouders

De gemeente Opmeer gaat een enquête op poten zetten om te peilen of er draagvlak is voor de bouw van 58 prefabwoningen voor statushouders, spoedzoekers en jongeren uit de eigen gemeente. Mocht dat uitblijven, dan wordt de aangewezen locatie bij sportpark De Weyver in Hoogwoud van tafel geveegd.

Dat laat het college van Opmeer in een raadsbrief weten. De komst van een permanent woonwijkje voor zogeheten ‘aandachtsgroepen’, jongeren en starters uit de eigen gemeente zorgde voor de nodige ophef en verdeeldheid in Hoogwoud. Om te bepalen wat voor standpunt de gemeente in moet nemen, wil zij dankzij een enquête weten hoe het dorp over de bouwplannen denkt.

Daarmee komt een lang gekoesterde wens van omwonenden in vervulling, nadat ze zich buitenspel gezet voelde door de gemeente. De hamvraag is vooral of de door de gemeente gekozen locatie bij sportpark De Weyver genoeg steun krijgt. Mocht die uitblijven, zal de gemeente moeten afzien van de locatie.

58 prefabwoningen

De gekozen locatie, die volgens de gemeente ‘het meest kansrijke is’, is nu bekend als extra ruimte voor de Landbouwshow Opmeer en hondenuitlaatveld. Het stuk grasveld moet volgend jaar een heuse woonwijk worden, die genoeg ruimte biedt voor het plaatsen van 58 prefabwoningen. Dit moet een versnelde oplossing bieden voor het woningtekort in Opmeer.

De gemeente heeft als uitgangspunt dat 50 procent van de woningen bestemd is voor jongeren en starters uit de eigen gemeente. "Verder hebben we een taakstelling om statushouders te huisvesten. Dat verschilt van jaar tot jaar. Wij verdelen die over heel Opmeer. Er komen er dus ook een paar van op die locatie, maar niet allemaal. Daarbij moeten we nog bekijken hoeveel woningen beschikbaar kunnen komen voor spoedzoekers", vertelde wethouder Herman ter Veen eerder aan NH.