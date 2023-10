Man (24) voor rechter om verkrachting Enkhuizen: "Wat je mij hebt aangedaan is onomkeerbaar"

Een vrouw uit Enkhuizen zegt vorig jaar januari te zijn verkracht door de 24-jarige man uit Enkhuizen. Ze beschuldigt hem onder meer dat hij onder valse voorwendselen, onder meer op Snapchat, met haar naar een industrieterrein in Enkhuizen is gereden en zich daar aan haar heeft vergrepen. De twee 'kwetsbare' personen lijken in de rechtbank vandaag in Alkmaar pal tegenover elkaar te staan.

Foto: Rechtbank Alkmaar - NH NIeuws

Het is 22 januari 2022. Op die bewuste dag hebben een jonge vrouw woonachtig in een wooninstelling in Enkhuizen en Gino (24) meermaals contact via diverse kanalen. Onder meer via Snapchat worden berichten en foto’s met elkaar uitgewisseld. De twee kennen elkaar al langer, zo wordt duidelijk tijdens de zitting vandaag in de Alkmaarse rechtbank. Zo hebben ze twee weken voor de vermeende verkrachting al eens afgesproken en vrijwillige seks gehad in een auto. Gebrek aan bewijs “Kunt u mij uitleggen hoe het de 24e tot een ontmoeting is gekomen”, vraagt de rechter aan Gino. De jongeman gekleed in zwart T-shirt en spijkerbroek oogt kalm. Uit een reclasseringsrapport blijkt dat er bij Gino sprake is van meerdere psychische stoornissen, waaronder een gedragsstoornis en een autismespectrumstoornis. Niet lang geleden rondde hij een behandeling bij jeugdkliniek Yes We Can succesvol af, nadat hij daar eerder vrijwillig had aangeklopt vanwege een gediagnosticeerde seksverslaving. Een eerdere aanklacht wegens seksuele overschrijding bij een meisje, werd door de rechtbank geseponeerd vanwege gebrek aan bewijs. Een overtuigde kant van zijn verhaal op de vraag van de rechter volgt. Gino omschrijft het contact met het slachtoffer als grillig. Zo zou ze hem op verschillende digitale kanalen meermaals hebben geblokkeerd, maar niet veel later ook vaak weer deblokkeren. Hij verklaart daarover: “Een paar dagen later deblokkeerde ze me weer en vroeg ze of ze geld mocht lenen in ruil voor wat knuffelen en zoenen. Ik dacht toen prima, dan doen we dat.” Na een wat wisselvallig berichtenverkeer, spreken de twee die maandagavond af op een kruispunt en rijdt Gino naar een afgelegen industrieterrein in Enkhuizen. Daar heeft volgens hem geslachtsgemeenschap plaatsgevonden, op basis van wederzijdse toestemming.

"Ik ben een man van mijn woord en als we wat gaan doen, dan gaan we dat ook doen" Gino

Dreigende toon Het blijkt zijn woord, tegen het woord van het vrouwelijke slachtoffer. Zij verklaart namelijk later bij de politie meermaals te hebben aangegeven geen seks met Gino te willen. Ook zou hij dingen als ‘belofte maakt schuld’ of ‘afspraak is afspraak’ hebben gezegd, een toon die de rechter wederom als dreigend omschrijft. Als Gino later door de politie tijdens een verhoor op deze dreigende toon wordt gewezen, verklaart hij: "Ik ben een man van mijn woord en als we wat gaan doen, dan gaan we dat ook doen. Ik heb mij erop verheugd."

'Je loopt een goede piemel mis' De rechter vult aan dat er in aanloop naar die ontmoeting verschillende spraak- en tekstberichten, alsmede (naakt)foto’s via Snapchat, zijn verstuurd. In die berichten wordt gesproken over 40 euro, net als over knuffelen en kusjes. Als het slachtoffer daarbij aangeeft niet meer dan dat te willen, wordt de toon volgens de rechter dreigender. "Je loopt nu geld en een goede piemel mis", zou Gino hebben gestuurd. Het slachtoffer wordt in het dossier omschreven als een kwetsbaar persoon. Dat is nieuw voor Gino, die haar omschrijft als een zelfverzekerd en manipulerend meisje. Volgens hem was het een ‘fijne’ ontmoeting op de 24e van januari vorig jaar. “Ik ging ervan uit dat ik haar ophaalde, we seks zouden hebben en ik haar dat geld zou geven. Toen ging ze huilen, zijn we gestopt en heb ik gezegd laat dat geld maar zitten.”

"Ben je wel goed bij je hoofd? Jij hebt het licht in mij gedoofd. Sinds die angstige tijd, ben ik mijzelf volledig kwijt" Slachtoffer

Dichtvorm Na een korte pauze neemt het vrouwelijke slachtoffer plaats in de rechtszaal. Ze leest zichtbaar gespannen en aangedaan een getuigenverklaring voor. Het blijkt een verklaring in dichtvorm. Ze begint: “Ik was nog erg jong toen ik jou leerde kennen, toen probeerde ik al van je weg te rennen.” In één adem leest ze het gedicht voor. Naast de beschuldigingen, gaat ze ook in op de erfenis daarvan in haar eigen leven. “Jij egoïst ben je wel goed bij je hoofd, jij hebt het licht in mij gedoofd. Sinds die angstige tijd, ben ik mijzelf volledig kwijt.” Ze eindigt met: “Wat je mij hebt aangedaan is onomkeerbaar, was voor mij traumatiserend en ontzettend naar.” Zichtbaar aangedaan verlaat het slachtoffer na deze verklaring de rechtbank weer, om naast veel van haar meegekomen familieleden plaats te nemen op de publieke tribune. De verdachte geeft geen kik en blijft stoïcijns naar de rechter kijken.

16 maanden cel De officier van justitie neemt vervolgens het woord. Volgens haar is er voldoende bewijsmateriaal aanvullend op de verklaring van het slachtoffer. Naast lichamelijk letsel, noemt ze de gesprekken via Snapchat ‘zeer belastend’. Ze eist een gevangenisstraf voor de duur van 16 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. Met als voorwaarde een meldplicht, ambulante begeleiding en een locatie- en gebiedsverbod van drie jaar. De raadsvrouw van de verdachte spreekt alle beschuldigingen in het daaropvolgende pleidooi tegen. Volgens haar draait de zaak om twee personen die als kwetsbaar kunnen worden beschouwd, beide gekenmerkt door hun eigen psychische problematiek. Ze eist volledige vrijspraak voor haar client. Het laatste woord is zoals gebruikelijk voor de verdachte. “Op dit moment kan ik niets bedenken”, sluit hij af. De rechtbank doet op 14 november uitspraak in deze zaak.