Stalkende man (53) die ex-vrouw aanreed, krijgt half jaar cel en tbs

Een 53-jarige man is veroordeeld voor het langdurig stalken van zijn ex-vrouw. Daarnaast heeft hij haar bewust aangereden. Hij moet een half jaar de cel in, krijgt tbs met voorwaarden en moet haar 17.000 euro aan schadevergoeding betalen.

E-mails, appjes en naaktfoto's van haarzelf met soms nare en onheilspellende teksten als 'always look behind': dat stuurde de dader sinds oktober 2020 veelvuldig naar zijn ex-vrouw. Ook stond of reed hij vaak langs haar huis, liet hij pakketjes of eten bezorgen op haar adres en plaatste hij een tag op haar auto om haar altijd te kunnen volgen.

Op 18 januari 2022 heeft hij haar zelfs aangereden met de auto, waardoor ze gewond raakte aan haar arm en schouder. Na de aanrijding bleef hij haar nog zeker een jaar stalken door haar veel te bellen, vriendschapsuitnodigingen te sturen via neppe Instagram-accounts of een compleet zwarte e-card zonder tekst naar haar te sturen.

Stoornis

De man zou volgens het Pieter Baan Centrum persoonlijkheidsproblematiek hebben en ook een stoornis in alcohol- en drugsgebruik. Hij krijgt tbs onder voorwaarden, wat betekent dat hij zich psychiatrisch moet laten behandelen, geen drugs of alcohol mag gebruiken en zich moet houden aan de reclasseringsaanwijzingen.