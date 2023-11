Ratten die vogels afslachten? PvdD Alkmaar vindt het een gek verhaal

Ratten die een massale slachtpartij aanrichten in een volière: fractievoorzitter Kivilcim Pinar van de lokale Partij voor de Dieren heeft zijn twijfels over de aangewezen moordenaar van de gedode 25 vogels bij stadsboerderij Alkmaar. Van het college wil hij daarom weten hoe is vastgesteld dat ratten werkelijk de boosdoener zijn. Ook uit hij zorgen over het gif dat is gebruikt om de indringers te bestrijden. "Ik ben geen rattenexpert, maar ik heb hier toch wat vragen over."

Foto: Een lege volière bij de stadsboerderij in Alkmaar - NH/ Tom Jurriaans

Het is een akelig gezicht: de lege vogelkooien bij stadsboerderij De Hout in Alkmaar. Volgens het bedroefde personeel hebben ratten zich de afgelopen maanden zo'n 25 vogels van kant gemaakt. "We zijn erachter gekomen dat de ratten zich een weg naar binnen hebben geknaagd. Die hebben de afgelopen maanden helaas flink huisgehouden", verklaarde Kim Wiersma van Stadswerk072, de gemeentelijke beheerder van de boerderij, vorige week. "Ratten eten alles, maar vogels? Ik heb dit nog nooit gehoord", reageert Kivilcim Pinar, de Alkmaarse fractievoorzitter van Partij voor de Dieren, op het bizarre nieuws. Van het college wil hij weten hoe is vastgesteld dat de vogels uit de volière daadwerkelijk door ratten zijn gedood, blijkt uit de technische vragen die hij namens zijn partij heeft gesteld. Strenge regels gif Ratten en muizen mogen sinds 1 januari 2023 niet meer zomaar met gif worden bestreden. Pinar wil weten waarom er toch voor gif is gekozen en wat voor soort er is gebruikt. Verder vraagt hij: "Hoe wordt voorkomen dat het gif met andere dieren in aanraking komt? Hoelang blijft het gif staan en welk doel heeft het; het beschermen van de vogels of het doden van de ratten?"

Foto: Rattenoverlast Haarlem - Photo by Svetozar Cenisev on Unsplash

De bruine rat of rioolrat is een alleseter en eet dus letterlijk wat ze maar te pakken kunnen krijgen. De voorkeur gaat uit naar granen, zaden, slakken, kikkers en vogeleieren. Maar een vogel? Die gaat er op z'n tijd ook zeker in, stelt bioloog Maurice La Haye van de Zoogdiervereniging. Plunderaars "Dit kan inderdaad door ratten gebeuren, die kunnen enorm veel schade aanrichten in een volière. Op geïsoleerde eilanden zijn ratten (maar ook muizen) soms echt een bedreiging voor de biodiversiteit omdat ze vogels en eieren eten. Het kan dus prima dat ze de inhoud van een volière plunderen." Over het gebruik van gif is hij duidelijk: "Dat mag tegenwoordig niet meer." Om de lastpakken voortaan buiten de kooien te houden, geeft hij het volgende advies. "Gebruik mechanische vallen en klemmen. Zorg verder dat alle kieren en gaten dichtzitten, ruim alle rommelhoekjes op en let erop dat er geen voedsel bereikbaar is."

Antwoorden college "Er is één lokdoos met een giftig lokaas geplaatst in de achtergang. Dit gif staat er nog maar kort (sinds begin oktober). Er is inmiddels door ratten van het gif gegeten; dit is te zien aan de rattenuitwerpselen en er zijn twee dode ratten aangetroffen in de volière en in achtergang." "Het toegelaten middel Sorkil-G. Dit is een middel op graanbasis, dat daardoor aansluit bij het voer dat de ratten daar gewend waren. Dit gif kan ook niet versleept worden, waardoor de kans dat andere dieren erbij kunnen minimaal is." "De evaluatie van de effectiviteit van het gif vindt wekelijks plaats door Attack en dagelijks door de medewerkers van de Stadsboerderij. Zodra er geen gif meer gegeten wordt of de populatie voldoende afgenomen is, wordt het gif verwijderd."