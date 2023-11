43-jarige man uit Den Helder al maanden vermist, bekenden maken zich ernstig zorgen

Deeq Hersi Addow, een 43-jarige man uit de Noordkop, is al maanden vermist. Voor het laatst is hij op 15 juli in Den Helder gezien. Bekenden maken zich ernstig zorgen. “We willen graag weten waar hij is, een teken van leven”, zegt één van hen.

Tien jaar geleden kwam Deeq, een vluchteling uit Somalië, in contact met Dirk Krabbendam in Hippolytushoef, zie hierboven het gesprek met Dirk. Daarin vertelt hij over zijn eerste ontmoeting met Deeq. “Hij zat op een bankje met een glaasje bier. Ik vond dat heel bijzonder, ik voelde aan alles dat hij eenzaam was. Ik ben ernaast gaan zitten.”

Sindsdien had Dirk veel contact met Deeq. “Hij kwam eten halen bij de voedselbank, waar ik op dat moment werkte. Ook bij ons thuis kwam hij geregeld voor een kop koffie of thee. Op een dag stond hij bij ons in de schuur, onaangekondigd. Dat was een beetje vreemd. Daarna had ik beloofd dat hij gewoon aan kon bellen om iets te krijgen. Daar maakte hij graag gebruik van.”

Zorgen om welzijn

Ruim een jaar geleden verhuisde Deeq naar Den Helder, waar Irma Haubrigh bij de GGD werkt. “Hij was hier in de stad een graag geziene gast. Overal kwam je hem tegen."

"We willen graag een teken van leven van hem, want hij was en is een markant figuur. Die hoort bij onze stad.”

Tekst gaat verder onder de video.