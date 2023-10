Het wonder van Vogelenzang: schapen van zorgboerderij herstellen van blauwtongvirus

Tussen al het dierenleed vanwege het blauwtongvirus, is er gelukkig ook goed nieuws te melden. De zeer geliefde schapen van zorgboerderij Zebrazorg in Vogelenzang herstellen op dit moment namelijk goed van hun besmetting. Jacqueline Nijssen en haar cliënten zijn daar dolblij mee.

"Ik loop nu naar buiten en zie dat de schapen weer in de wei staan te grazen. Dat is weer heel erg positief", aldus een enthousiaste Nijssen. Ze heeft het over schapen Yin en Yang, die al jarenlang de 'huisschapen' zijn van de zorgboerderij. Ze lopen af en toe zelfs binnen. Gelukkig gaat het weer relatief goed met ze, maar dat was een paar dagen geleden wel anders. Tekst loopt door na de foto.

Foto: Jacqueline Nijssen en een cliënt injecteren schaap Yin - Zebra Zorgboerderij

De ellende begint allemaal met een ander schaap van de zorgboerderij: Anna. Zij wordt een paar weken geleden ineens ziek. "Ik maak 's ochtends altijd een ronde om de boerderij en zag dat ze een hele opgezwollen kop had. En daar kwamen ook zweren in haar bek bij. 'Dit is niet goed', dacht ik direct." Anna herstelt In overleg met een veearts haalt Jacqueline injecties tegen het blauwtongvirus in huis. "Ik ben zelf tien jaar lang dierenartsassistent geweest, dus ik weet waar en hoe ik moet injecteren", vertelt Nijssen. "Gelukkig waren we er vroeg bij. Ik heb haar iedere ochtend de medicatie toegediend. Een aantal dagen later begon ze langzaam weer te eten en stond ze weer op haar poten. Ze is nog erg jong en is altijd gezond geweest. Dat heeft misschien ook wel geholpen." Tekst loopt door na de foto.

Foto: Schaap Anna - Zebra Zorgboerderij

"Toen dachten we er te zijn, maar toen werden Yin en Yang ineens echt heel erg ziek. Ze konden niet meer op hun poten staan en bleven plat op hun buik liggen." Ze hebben dezelfde verschijnselen als Anna, maar Yin en Yang zijn een stuk ouder en hebben al wat ziektes onder de leden. "Het zijn dus al kwakkelende schapen. Bij Yin heb ik even eraan gedacht dat ze het niet zou gaan redden en haar daarom maar in te laten slapen", aldus Nijssen. Hulp van 'ons schapenmeisje' Ook Yin en Yang krijgen direct de injecties en een antibioticum toegediend. Jacqueline krijgt daarbij hulp van een cliënt. "We noemen haar ook wel 'ons schapenmeisje'. Toen ze hier voor het eerst kwam, begon ze meteen samen met een van de schapen op de trampoline te springen. Haar moeder wist toen direct dat ze op de goede plek was."

Foto: Yang krijgt een injectie van Jacqueline, geassisteerd door 'het schapenmeisje' van Zebrazorg - Zebra Zorgboerderij