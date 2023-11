Gemeente Haarlem doet 'serieus onderzoek' naar veiligheid op kruising Vondelweg

Afgelopen week sprak NH met omwonenden van de kruising , die regelmatig EHBO hebben moeten verlenen aan fietsers die met auto's in botsing zijn geraakt. Het laatste serieuze incident was woensdagmiddag 18 oktober: een vrouw in een scootmobiel werd geraakt door een automobilist en moest naar het ziekenhuis.

"Maar twee meldingen over slecht zicht''

Een woordvoerder van wethouder Bas van Leeuwen, die over mobiliteit in de stad gaat, laat het volgende weten:

''We vinden het belangrijk dat we het verkeersveiliger maken in heel Haarlem. Dit doen we door 30km/u de standaard te maken in Haarlem, verkeersveiligheid rondom scholen aan te pakken en uiteraard ook in gesprek te gaan met bewoners die in hun buurt onveilige verkeerssituaties zien. Bij dit kruispunt zijn er de afgelopen jaren twee meldingen binnengekomen over slecht zicht op fietsers omdat het gras te hoog stond. Verder hebben we geen meldingen over de verkeersveiligheid ontvangen. We gaan de verkeerssituatie op dit kruispunt bekijken.''

De woordvoerder voegt eraan toe dat ze 'op korte termijn' de kruising gaan inspecteren en de situatie 'serieus' nemen. Daarna willen ze ook met de omwonenden in gesprek over mogelijke oplossingen, als er problemen worden gesignaleerd.

Omwonenden kunnen ondertussen via de website van de gemeente Haarlem melding maken van onveilige verkeerssituaties in de stad. "Of via de app van 'BuitenBeter'", aldus de woordvoerder.