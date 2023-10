Besties: In alles tegenpolen en toch al 48 jaar beste vriendinnen "Wij zijn dag en nacht"

"Iedereen zegt altijd: 'dat jullie vriendinnen kunnen zijn, jullie zijn zo verschillend'", vertelt Henriette in haar appartement op 9 hoog in Zandvoort met prachtig uitzicht over zee. "Het is juist leuk, want je leert van elkaar. Dan denk je o ja, zo kan het ook". Henriette is zonaanbidster, zingt bij een koor en houdt van feesten, terwijl Ine allergisch is voor de zon, amuzikaal is en meer een natuurmens.