Honderden Oekraïeners steken nog wekelijks de grens over: Dijk en Waard zoekt opvanglocatie

De gemeente Dijk en Waard is druk op zoek naar nieuwe opvangplekken voor Oekraïners. Na anderhalf jaar steken volgens cijfers van Rijksoverheid nog elke week honderden Oekraïense vluchtelingen de Nederlandse grens over. De verwachting is dat er vanuit Den Haag opnieuw een beroep wordt gedaan op gemeenten voor extra opvanglocaties. "Het is een uitdaging."

In Dijk en Waard hebben de meeste Oekraïense vluchtelingen, ongeveer driehonderd mensen, een tijdelijk huis gevonden in het Transferiumgebouw aan De Vork in Heerhugowaard. Vorig jaar maart gaven meerdere inwoners aan spijt te hebben van de particuliere opvang, maar nog altijd worden er zo'n 185 vluchtelingen opgevangen bij Dijk en Waarders thuis.

Om de constante vluchtelingenstroom aan te kunnen, wil het Rijk de komende tijd duizenden extra opvangplaatsen realiseren, maar op dit moment heeft Dijk en Waard geen plek meer, meldt de woordvoerder aan mediapartner Streekstad Centraal.

'Geen tweede Transferium'

Daarom is de gemeente alvast begonnen met een zoektocht naar een mogelijk nieuwe opvanglocaties. Maar dat is een lastige opgave, meldt de woordvoerder. "We kijken niet met een specifieke blik. Er is geen tweede Transferiumgebouw, dus het is vooral inventariseren wat mogelijk is. De zoektocht is maatwerk."