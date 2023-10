Kletsnatte oktober sluit in stijl af: regen en onweer op komst

Oktober was al een hele natte maand met flink wat regen en dat wordt op de laatste dag nog een beetje meer: er wordt vanmiddag en vanavond nog flink wat regen verwacht. Er is ook kans op onweer.

Toch is het niet de hele dag kommer en kwel. "Vanmiddag kan er nog steeds af en toe een bui vallen, maar zo en af toe laat ook de zon zich zien", zegt NH-weerman Jan Visser. Het wordt 13 graden. Vanavond trekken er buien over de provincie met kans op onweer.

In de maand oktober is er volgens de weerman veel regen gevallen. In Krommenie is bijvoorbeeld 194 millimeter gevallen en in 't Zand 176. "Daar viel de afgelopen 48 uur 38 millimeter", zegt Visser.

Morgen begint november ook regenachtig, maar in de loop van de dag wordt het wat droger. "Aan het einde van de middag gaat het opnieuw af en toe regenen", voorspelt de weerman. De temperatuur wordt 14 graden. De wind kan morgen aan de kust en het IJsselmeer krachtig worden met windkracht 7.

Harde wind

In Engeland wordt het donderdag weer flink stormachtig weer en dat heeft ook invloed op het weer in Noord-Holland. Het zal hier volgens Jan Visser niet gaan stormen. "Maar wel is er aan zee een harde tot stormachtige zuidenwind, windkracht 7 tot 8."

Daarbij gaat het ook regenen, maar later op de dag wordt het zonnig met 13 tot 14 graden.