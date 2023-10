Kitten in schoenendoos gevonden in bosjes Uithoorn: "Duidelijk opzettelijk gedumpt"

Een medewerker van de gemeente Uithoorn heeft gisteren een achtergelaten kitten gevonden. Het dier zat opgesloten in een schoenendoos, die weer in een boodschappentas was gestopt. "Wie dit doet, spoort niet", zegt Miriam Bosman van de Dierenambulance De Ronde Venen-Amstelland.

Volgens Miriam is de kitten gevonden door iemand van het Uithoornse gemeentewerf, die zich met afvalinzameling bezighoudt. De medewerker zag de boodschappentas in de bosjes nabij de jongerenontmoetingsplek aan de Amsterdamseweg staan, en besloot er een blik in te werpen.

Bij het openen van de schoenendoos in de tas, ontdekte de medewerker de grijs-witte kitten van naar schatting zes à zeven weken oud. De vondst werd bij de politie gemeld. De kitten is 'duidelijk opzettelijk gedumpt', aldus de Dierenpolitie, die daarom een onderzoek is gestart.

'Meld je gewoon'

"Stel je voor dat die gemeentemedewerker niet in de tas had gekeken, dan was hij nu gewoon dood", schetst Miriam een doemscenario. Ze vertelt dat de kitten medisch wordt onderzocht en er daarna een nieuw huisje wordt gezocht.

Ze hoopt dat duidelijk wordt waar de kitten vandaan komt. "Meld je gewoon", spoort ze de eigenaar aan. "Mensen komen zo vaak bij ons voor hulp, omdat ze bijvoorbeeld dierenartskosten niet kunnen betalen." De Dierenpolitie vraagt mensen met informatie over het poesje contact op te nemen.