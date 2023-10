De Peiling: hoe ging jij het huis uit?

Twee Italianen van 40 en 42 jaar moeten van de rechter het huis van hun moeder verlaten. Ondanks dat ze allebei een baan hadden, weigerden ze huur te betalen. Hun 75-jarige moeder had er genoeg van en vroeg de rechter om ze dat te vertellen. De rechter gaf haar gelijk. Hoe ging jij het huis uit? Ging je geheel vrijwillig de wijde wereld in, of had je nog wel wat langer thuis willen blijven wonen?

De Italiaanse moeder had al vele malen tevergeefs geprobeerd om haar zonen het huis uit te krijgen. Haar zoons betaalden niet alleen geen huur, ze wilden hun moeder ook niet helpen in het huishouden, meldt het Algemeen Dagblad.

Uit de laatste cijfers van het CBS blijkt dat in Nederland ruim 4,5 miljoen kinderen nog bij hun ouders wonen. In Noord-Holland zijn dat er meer dan 760.000. Nu is het in deze tijd van woningnood natuurlijk lastiger om een eigen plek te vinden als jong bent, maar zou jij wel graag uit huis willen gaan, of vind je het wel gezellig bij je ouders thuis?

En als je al lang geleden jong was. Kon je niet wachten om op eigen benen te staan of was het 'hotel mama' bij jullie thuis? En kwam je meteen in een mooi huis terecht, of op een kamertje driehoog-achter? Hoe was je huisbaas en miste je je ouderlijk huis? Kortom: hoe ging jij het huis uit?