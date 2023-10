Ongeluk op A1 zorgt voor drukke ochtendspits rond Muiden

Op de A1 richting Amsterdam is ter hoogte van Muiden een ongeluk gebeurd. Dat zorgt voor zo'n 35 minuten vertraging tussen Naarden en Muiden, meldt de ANWB. Hierdoor loopt het verkeer ook vast op de A6 tussen Lelystad en Muiden, daar is zo'n 40 minuten vertraging.

Over de oorzaak van het ongeluk en of er gewonden zijn is nog niets bekend. Vanwege het ongeluk waren drie rijstroken afgesloten. Rijkswaterstaat laat weten dat die één voor één weer open gaan en verwacht de A1 rond 7.30 weer vrij te hebben.

Vanwege de drukte op de A1 richting Amsterdam, is er ook file ontstaan op de A6 tussen afslag en Almere-Haven en knooppunt Muiderberg.

Tekst gaat verder onder de post