Mogelijk deeltjes met asbest vrijgekomen bij schuurbrand in Huizen

Aan de Damwand in Huizen is gisteravond rond 23.35 uur brand uitgebroken in een schuur. De brandweer laat weten dat er vermoedelijk asbesthoudend materiaal is verspreid.

De vlammen sloegen uit de schuur en beschadigde een andere schuur. De brandweer laat via X weten dat de brand snel onder controle was, waarna nog is nageblust. Er zijn geen huizen beschadigd geraakt, ook raakte er niemand gewond.

De brand woedde onder andere in zonnepanelen en in materiaal dat vermoedelijk asbest bevat. Stukjes hiervan kunnen in vlakbij gelegen tuinen zijn beland. De brandweer waarschuwt deze stukjes niet zelf op te ruimen, maar het door te geven aan de verhuurder.

De brandweer onderzoekt de oorzaak van de brand, daar is nog niets over bekend.