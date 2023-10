Dit zijn de winnaars van de Black Achievement Awards 2023

Vanavond vond de uitreiking van de achtste editie van de Black Achievement Awards plaats in DeLaMar. Deze gala-avond is het hoogtepunt van de Black Achievement Month, die elk jaar in oktober wordt gehouden. Er werden prijzen uitgereikt in verschillende categorieën. In de prijzen vielen dit jaar: Orville Breeveld, Nigel de Jong, Michel van Genderen, Gia Bab, Sharon Breidel en Sylvana Simons.