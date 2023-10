Bewoners Amsterdam-Noord over dodelijke steekpartij: "Wachten tot het een keer mis ging"

Bewoners in en rond de Hazelaarstraat in Amsterdam-Noord, waar afgelopen zaterdag een buurtbewoner een 36-jarige man doodstak , zijn nog steeds van de kaart. De verdachte, die onder begeleiding van HVO Querido om de hoek woonde, zorgde al een jaar voor overlast. "Meerdere dagen per week stonden er junks voor de deur die er ook bleven slapen. De hele nacht was er dan geluidsoverlast. Deze man had betere begeleiding nodig", zegt een buurtbewoner.

Een bewoner die om veiligheidsredenen anoniem wil blijven (naam bekend bij de redactie), schetst een beeld van een man die te kwetsbaar en te beïnvloedbaar was om met begeleiding alleen in een woonwijk te wonen. "Hij kreeg hier zo'n anderhalf jaar geleden een woning via HVO Querido. Het eerste half jaar was het nog rustig. Ik heb hem zelfs nog geholpen met zijn achtertuin. Hij klaagde een keer dat hij geen geld en eten had. Toen heb ik hem nog 50 euro gegeven."

Buurtbewoners omschrijven de verdachte als een man van begin zestig van Surinaamse afkomst. Alle mensen die we spreken vertellen over de overlast die hij veroorzaakte in en rond zijn woning aan de Azaleastraat, om de hoek van de Hazelaarstraat.

Een woordvoerder van de politie geeft aan dat de verdachte geen onbekende van de wijkagent was. "De wijkagent had een goede verstandhouding met hem, maar met name de laatste tijd waren er meerdere meldingen van overlast. Het ging hierbij om conflicten met buren, aanloop van allerlei mensen in de woning en nachtelijk geschreeuw."

"Op een gegeven moment zaten er wel meerdere dagen per week daklozen bij hem binnen en dat gaf veel geluidsoverlast. We hebben de politie gebeld, HVO, het stadsdeel om de overlast te melden. Maar er veranderde niets. Er kwam af en toe wel iemand van de begeleiding, maar de situatie bleef hetzelfde. Die man had veel meer begeleiding moeten hebben."

Afgelopen zaterdagochtend rond 11.45 uur werd een 36-jarige man met de Marokkaanse nationaliteit voor de ogen van omwonenden neergestoken in de Hazelaarstraat. Na een ruzie in de woning van de verdachte in de Azaleastraat, werd het slachtoffer vermoedelijk daar al gestoken. Hierna achtervolgde de verdachte de man op straat en stak hem meerdere malen, ook in zijn borst en nek. Ooggetuigen spraken van een bloedbad. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht waar hij later overleed. De verdachte werd kort daarna aangehouden en zit nog vast.

Het steekincident heeft nog steeds een flinke impact op de buurtbewoners. "Het is niet de eerste keer dat er hier iemand wordt neergestoken", zegt een buurvrouw verderop in de straat. "Het wordt een beetje te veel allemaal." Een moeder uit de buurt is in tranen. "Ik had dit niet verwacht. Ik ga 's avonds de deur niet meer uit. Het had fijn geweest als we een contactpersoon hadden gehad van HVO Querido om onze zorgen te uiten. Dat we ook eens konden praten met degene die hem begeleidde. Er hingen hier vaak daklozen rond en die kwamen ook bij hem binnen. Er was regelmatig geluidsoverlast doordat er veel gedronken werd. Dat is niet prettig. Maar ik vind het ook heel erg voor de man die nu doodgestoken is."

Meldingen

Ook een woordvoerder van het stadsdeel bevestigt dat er enkele klachten over geluidsoverlast zijn binnengekomen bij het Meldpunt Zorg en Woonoverlast. Woningcorporatie Ymere, die de woning beschikbaar stelde aan HVO Querido voor hun cliënt, wil niets zeggen over meldingen zolang het politieonderzoek loopt. Ook HVO Querido wil niets kwijt over meldingen. Uit privacyoverwegingen wil de zorginstantie ook niet ingaan op de aard en hoeveelheid begeleiding van hun cliënt.

Komende donderdag organiseert stadsdeel Noord een bijeenkomst voor buurtbewoners.