Grote brand bij café in Amsterdam, stroomuitval bij omliggende panden

Bij De Brabantse Aap aan het Spui in Amsterdam is rond 18.34 uur brand uitgebroken. De brandweer is op dit moment in groten getale aanwezig om de brand onder controle te krijgen. "Het pand is ontruimd en voor zover bekend zijn er geen gewonden. De brand is waarschijnlijk ontstaan in een vloer of in een muur, dat is nog lastig te lokaliseren, vertelt een woordvoerder van de brandweer aan AT5.