Slechts 22 sociale huurwoningen verhuurd zonder voorrang of urgentie in 2022

Woningzoekenden zonder voorrang of urgentieverklaring waren in 2022 vrijwel kansloos om een woning in de sociale sector te krijgen. Van de 12.385 woningen (exclusief tijdelijke- en studentenverhuur) zijn er slechts 22 vrijgegeven aan woningzoekenden zonder voorrangslabel, urgentie of indicatie. Dat is één woning minder dan het jaar ervoor.

Een woordvoerder van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) laat weten dat 41% van de verhuringen via WoningNet in de stad via directe bemiddeling is toegewezen. Dit zijn kandidaten uit instellingen voor maatschappelijke opvang, statushouders en beroepsgroepen, waaronder mensen uit de zorg.

De overige 59% is via advertenties aangeboden. Op bijna alle geadverteerde woningen waren labels van toepassing, waarmee een of meerdere doelgroepen voorrang kregen, bijvoorbeeld jongeren, ouderen of gezinnen. Daarnaast is een deel van de woningen met voorrang aan woningzoekenden met urgentie of een (rolstoel)indicatie toegewezen. Slechts 22 woningen bleven over voor woningzoekenden zonder voorrangslabel, urgentie of indicatie. Een woning minder dan in 2021.

Woningcorporaties hebben verschillende redenen hebben om voorrangsregels in advertenties te zetten. Zo krijgen bepaalde groepen meer kans, bijvoorbeeld jongeren, zij hebben automatisch een kortere inschrijftijd. Bovendien hebben de regelingen ook als doel om ervoor te zorgen dat schaarse woningtypen terechtkomen bij de juiste doelgroep, denk aan grote woningen voor grote gezinnen.

Nieuw systeem

Om de verdeling van sociale huurwoningen eerlijker te maken is het systeem begin dit jaar op de schop gegaan. Er geldt nu een zogenoemd puntensysteem, waarbij woningzoekenden punten verdienen door de lengte van hun inschrijftijd en door actief te reageren op advertenties. Zo maken mensen die actief zoeken ook kans, en kunnen zij daar zelf invloed op hebben, is het idee.

De al bestaande urgentieregeling is wel blijven bestaan en woningzoekenden die voorheen gebruik maakten van voorrangsregelingen kunnen extra punten, zogenoemde situatiepunten, aanvragen.

De evaluatie van het nieuwe systeem staat gepland in 2026, drie jaar na de start. "Dan pas zijn de effecten goed zichtbaar", aldus de woordvoerder van AFWC.