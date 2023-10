Brievenbussen vernield in flat Wormerveer, woningbouwcorporatie wil camera's 

De afgelopen dagen zijn er vijf brievenbussen opengebroken in een flat aan de Vondelstraat in Wormerveer. Het is nog niet bekend wie erachter zat. Woningbouwcorporatie Parteon zegt het een vervelende situatie te vinden: "Bewoners voelen zich onveilig door het vandalisme. Om die reden willen we bewakingscamera's ophangen."

Foto: Vernielde brievenbussen in flat Vondelstraat Wormerveer - NH Nieuws

Het is een kleine toegangshal achter de deur met een rijtje brievenbussen tegen de muur. De deurtjes van vijf ervan hangen er maar treurig bij, sommigen helemaal verbogen. Bij het bovenste slot zie je dat er een hangslot aan bevestigd was, maar blijkbaar is er zo veel geweld gebruikt dat die het niet heeft gehouden. In sommige postvakjes liggen nog kranten en enveloppen, er is zelfs een stempas te zien. Buiten de flat staat bewoner Lammie de Vrieze. Ze verwondert zich over de daad. "Ik weet niet waarom ze die brievenbussen openen, ik snap het niet helemaal." Zelf maakt ze zich meer zorgen over de boxen onder de flat en wat daar gebeurt. Ze zegt dat er wel eens brand is geweest, 'met vreselijke rookontwikkeling'. Al zes keer raak Op Facebook spreken de bewoners schande van het incident. "Een bewoner die daar anoniem verhaal doet, zegt dat zijn of haar brievenbus al zes keer kapot is gemaakt. "Elke keer als het gerepareerd wordt, gaat het kapot en zelfs één keer was het binnen een dag na de reparatie opnieuw beschadigd. Dit blijft zich herhalen." Tekst loopt door onder de foto.

Foto: Flat Vondelstraat Wormerveer - NH Nieuws

Iets verderop zit huismeester Gerard in zijn kantoortje. Hij doet dit werk al dertig jaar en heeft 'half Zaanstad al gezien'. Hier is hij nu zo'n twee jaar actief. Als het over de brievenbussen gaat zegt hij: "Het gaat me echt aan het hart. Je probeert hier iets op te bouwen, dan vind ik het jammer dat dit gebeurt." Een aantal weken geleden heeft hij een verzoek gedaan voor een camerasysteem in de flat, omdat er soms papier tussen het slot van de toegangsdeur werd gedaan zodat die niet meer in het slot viel. In verschillende omliggende flats hangen er nu al camera's. Gerard gaat de getroffen bewoners nog even langs om ze aan te sporen om aangifte bij de politie te doen van vandalisme. Het is de bedoeling dat er vandaag een monteur komt om de brievenbussen zo goed als mogelijk te repareren. Wanneer het mobiele camerasysteem er komt, is nog niet bekend.