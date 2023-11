Voedseltekorten bij Alkmaarse voedselbank: "Pakketten worden steeds kleiner"

Dat het dagelijks leven een stuk duurder is geworden, is ook te merken aan de pakketten bij de voedselbank in Alkmaar: daar weten vrijwilligers af en toe niet hoe ze de dozen nog vol moeten krijgen. Volgens Mickey van Dijke komen er steeds minder donaties binnen via winkelacties van supermarkten of particulieren. "Als je het aan de politiek vraagt, duurt het heel lang. We hopen dat burgers ons benaderen die zelf acties opzetten op scholen of in buurthuizen."

Foto: Voedselbank Alkmaar - NH / Maaike Polder

Steeds vaker moeten de vrijwilligers van de voedselbank hun klanten teleurstellen met een kleiner voedselpakket óf snoepen van de gelddonaties. Maar er komt steeds minder binnen en de reserves raken op, vertelt Mickey van Dijke van Voedselbank Alkmaar. "Tegenwoordig is het moeilijk om mooie, complete pakketten te verzorgen, waar mensen echt iets aan hebben. De pakketten zijn regelmatig kleiner. Vaak moeten we producten zelf bijkopen, maar omdat we steeds minder krijgen, kunnen we ook minder uitgeven." Noodkreet Grote supermarkten hebben tegenwoordig bijna allemaal een anti-verspillingsbeleid. "Ze kopen bewuster in en bieden producten die bijna over datum zijn aan met korting." Ook hebben verschillende supermarkten een samenwerking met Too Good to Go - een app die consumenten koppelt aan restaurants en supermarkten met overtollig voedsel. "Alle prijzen zijn omhoog gegaan. Aan alle kanten merken we dat de donaties van supermarkten en particulieren minder worden, zowel in natura als financieel. Daarom slaken we vanuit onze voedselbank een noodkreet." Tekst gaat door onder de foto.

Foto: noodkreet voedselbank Alkmaar - Jurgen van den Bos/NH