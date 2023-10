Ongewone gast in het Markermeer: zeehond gespot

Toen ze met haar hond langs het water liep, zag ze het dier opeens. Ter hoogte van het dorpje Warder zwom de zeehond daar op z'n dooie gemak. Volgens Linda was de zeehond helemaal niet bang en erg nieuwsgierig.

Ondanks dat zeehonden voornamelijk in de zoute zee zwemmen, is het volgens Ecomare-conservator Arthur Oosterbaan niet zó bijzonder dat het dier rondzwemt in het zoete Markermeer. Hij zegt ze vaker te hebben gespot in het IJsselmeer. Om daar te komen moeten de dieren door een sluis, en dat is een belemmering. Om in het Markermeer te komen moeten de dieren door nog een tweede sluis, en dat maakt de kans dat ze daar komen dus nog kleiner.

Geen gevaar

Dat de dieren daar in zoet water moeten overleven, is volgens hem geen enkel probleem. "Zolang er genoeg te eten is, is het goed. Daarnaast moet het ook niet vriezen, want zoet water vriest veel sneller dan zout water."

"In het Ladogameer in Rusland zijn er zeehonden die hun hele leven in zoet water leven, dus we hoeven ons echt geen zorgen te maken. Als het dier terug wil naar zee, moet het wel twee sluizen door", aldus Oosterbaan.

