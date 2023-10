Zus neergestoken Dani leeft al een jaar in roes van verdriet: "Hij mag niet vergeten worden"

Met een minuut stilte is de overleden Dani vandaag op de Hoornse middelbare school Oscar Romero herdacht. Precies een jaar geleden overleed de 14-jarige Westwouder aan de verwondingen van een steekpartij. Opnieuw een beladen dag voor zijn zus Uzma, die al een jaar in een roes van verdriet leeft: "Hij was zó lief."

Exact een jaar geleden overleed hij, slechts 14 jaar oud. Het steekincident vlak bij de middelbare school - een paar dagen eerder - schokte heel West-Friesland. De leerlingen waren in tranen, en in zijn woonplaats Westwoud werd een condoleanceregister veelvuldig ondertekend en een indrukwekkende stille tocht in Hoorn trok honderden deelnemers. De dader, een 16-jarige jongen uit Purmerend, werd veroordeeld tot 14 maanden cel en jeugd-TBS. Een kledingruil bleek de aanleiding te zijn van de ruzie.

Het leven voelt het laatste jaar als het voortbewegen in een veel te zware jas. "Het is net of ik constant in een roes zit. En dat blijft zo. Die roes gaat niet weg. Het is zo onwerkelijk dat Dani er niet meer is. Ik kan mij amper een normale dag voorstellen, zonder die roes. Het is een naar gevoel. Een leeg gevoel. Zelfs uit bed komen is al heel zwaar. Het is dat ik twee kinderen heb, anders weet ik niet hoe het met mij was gegaan. Dan had ik geen reden gehad om op te staan en had ik dagen, weken in bed kunnen blijven liggen."

En toch, tussen al het verdriet in, is er ruimte voor een spaarzame glimlach. Het gebeurt op het moment dat wordt gevraagd naar Dani zelf. "Hij was zó lief. Wij schelen 15 jaar. Soms was hij het kleine vervelende broertje, maar we konden heel goed met elkaar opschieten. Hij was lief en zorgzaam. Ik kon altijd met hem lachen, dat was fijn. De band die ik met hem had, zal ik nooit meer met iemand krijgen. Wij begrepen alles van elkaar."

Minuut stilte

Een jaar zonder 'haar' Dani. Ze is vandaag aanwezig als op de Oscar Romero in Hoorn een minuut stilte is. Vorige week, op de datum van de steekpartij, was er ook een herdenking op school. Er is een boom gepland en er hangt een bordje. "Ik vind het heel bijzonder dat de school zo betrokken is", zegt ze, terwijl de bij het lieveheersbeestje staat, de stoeptegel die is geplaatst na het fatale incident.

Verder is er een bijeenkomst met familie en vrienden. Daar zal veel over Dani worden gepraat. Waarom wil Uzma toch naar buiten treden, op deze beladen dag? "Ik wil niet dat Dani vergeten wordt. Het verhaal moet verteld blijven worden. Helaas zijn er meer jongeren die door zinloos geweld om het leven komen, nog steeds. En dat moet stoppen."