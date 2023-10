Verdachte bedreigingen schoolplein Grootebroek door zelfdoding omgekomen

De 24-jarige man die wordt verdacht van meerdere bedreigingen op een schoolplein in Grootebroek, is door zelfdoding omgekomen in een gesloten instelling. Dat bevestigen meerdere bronnen aan NH. De geplande rechtszaak vandaag gaat wel door, maar zal naar alle waarschijnlijkheid niet-ontvankelijk worden verklaard.

De 24-jarige M. A. zat sinds november vorig jaar in voorarrest, nadat hij tweemaal het schoolplein van basisschool 't Vierspan in Grootebroek opstormde. Daar zorgde hij voor angstige momenten. 'Ik ga je vermoorden, ik maak je dood', riep hij terwijl hij een mes uit zijn zak pakte en dat omhoog hield. De toen 12-jarige Norah werd bedreigd met een mes en in haar gezicht geslagen.

Ouders voelden zich machteloos en maakten zich destijds ernstig zorgen om de veiligheid van hun kinderen. Met een petitie eisten ze maatregelen. "Veiligheid moet geen optie zijn, maar een garantie. We gaan steeds harder kloppen op de deur, dan maar zo via een petitie."

Na de tweede bedreiging in november is M. A. gearresteerd en is nooit meer vrijgekomen.

'Falende instanties'

In een reactie laat Norah's vader Roy weten de situatie te betreuren. "Veel duidelijkheid of antwoorden zullen we niet meer krijgen." Hij noemt het betreurenswaardig dat volgens hem de instanties zo gefaald hebben en hoopt dat er uit deze specifieke zaak lering zal worden gehaald. "Ook hij heeft ouders of familie die hem nu moeten missen."

Het Openbaar Ministerie zegt verder niet op het overlijden van de verdachte in te gaan vanwege privacy. Wel gaat het OM vandaag aan de rechter vragen de zaak niet-ontvankelijk te verklaren, omdat het niet meer vatbaar is voor berechting.