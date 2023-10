Luister nu de derde aflevering van De Egmondse vluchtelingenboot

In de derde aflevering van de podcastserie De Egmondse vluchtelingenboot raakt journalist Maaike Polder steeds meer in de ban van de persoonlijke spullen die ze van strandvonder Marco heeft gekregen. Kleding, foto's en andere eigendommen lagen op een groene rubberboot, die in oktober 2022 aanspoelde in Egmond aan Zee. Wie zaten er op en wat is er met ze gebeurd?