Laatste restaurant Passage Zandvoort gesloopt: "Rotzooi eindelijk opgeruimd"

Het had wat voeten in de aarde, maar het laatste restaurantje uit de oude en verloederde Passage in Zandvoort gaat deze week tegen de vlakte. De eigenaar van Le Grand Prix heeft zijn strijd opgegeven. Bewoners van de flat erachter kijken tevreden toe als de kraan het plafond aan flarden scheurt.

Restauranteigenaar Sayed El Elimi is niet aanwezig als wethouder Jan-Jaap de Kloet met een kraan de eerste muur sloopt. Die erkent op zijn beurt dat het een sloop met een dubbel gevoel is en dat het afscheid voor Sayed en zijn familie pijnlijk moet zijn geweest. Sayed zei eerder nog tegen NH dat hij de pizzeria nog wel een maand langer had willen laten open blijven als hij had geweten dat de sloop was uitgesteld.

Nieuwe appartementen

Het tekent hoezeer Sayed vocht voor zijn restaurant. Maar de gemeente wil af van het verloederde aangezicht voor badgasten als ze met de trein naar het strand komen. Nu is er een open plek waar duingras is gepland. Wethouder De Kloet heeft plannen klaar liggen voor een appartementencomplex van drie of vier lagen.