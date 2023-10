Omstreden reclamebord hamburgerketen alweer weg, maar niemand weet waarom

Een reclamebord van hamburgerketen McDonalds dat sinds kort aan een lantaarnpaal hing bij parkeergarage Appelaar in Haarlem, is weer verdwenen. En dat terwijl de raadsvragen die de Actiepartij erover heeft gesteld pas komende donderdag worden behandeld.

Raadslid Danny van Leeuwen van de Actiepartij zag onlangs dat er op de hoek van het Spaarne met de Bakenessergracht welkomstborden voor parkeergarage Appelaar waren opgehangen, inclusief een groot, groen verlicht reclamebord van de hamburgergigant.

Geen gezicht

Van Leeuwen vond dat geen gezicht in het historisch centrum van de stad. Hij klom in de pen en stelde raadsvragen over de kwestie. Die worden donderdag behandeld, maar het reclamebord blijkt in de tussentijd alweer verdwenen te zijn. Navraag bij de gemeente levert niets op, de woordvoerder van burgemeester Wienen meldt: "Bij ons is niets bekend van het ophangen en het verwijderen van het reclamebord."

