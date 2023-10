Weggebruikers opgelet: drukke avondspits verwacht

Rijkswaterstaat waarschuwt voor een drukke avondspits. Omdat de wintertijd afgelopen weekend is ingegaan rijdt iedereen in één klap weer in het donker. "We weten uit ervaring dat het rijden in het donker voor een deel van de weggebruikers soms toch weer even wennen kan zijn", aldus Rijkswaterstaat.

Foto: File files A10 stock algemeen luuk koenen - AT5 / Luuk Koenen

Niet alleen de donkerte zorgt voor meer files. De herfstvakantie is voorbij, wat ook zorgt voor meer mensen op de weg. Daarnaast wordt er regen voorspeld. Als het donker is of als het regent, nemen weggebruikers meer afstand van elkaar vanwege de veiligheid. Maar daardoor past er wel minder verkeer op de weg. Dat zorgt weer voor langere files. Wees extra alert Het advies van Rijkswaterstaat luidt dan ook: wees extra alert. "Het zicht is in het donker minder en remlichten kunnen feller lijken en voor afleiding zorgen." Daarnaast raadt Rijkswaterstaat ook aan om goed voorbereid de weg op te gaan: "Controleer of je autoverlichting in orde is en zorg ervoor dat je spiegels en autoruiten goed schoon zijn. Vul, als dat nodig is, de ruitenvloeistof bij. Houd er verder rekening mee dat als de zon schijnt, die lager staat dan je gewend bent, omdat de tijd is verzet."