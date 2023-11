Niet bang om te vallen: Gerrit (80) stapt drie keer per week op de mountainbike

Nee, een rollator is voorlopig nog niet nodig. De tachtigjarige Texelaar Gerrit Boot heeft deze week een nieuwe mountainbike aangeschaft. Gemiddeld drie keer per week gaat hij er op uit om een Texelse route te rijden. Ogenschijnlijk topfit! Wat is het advies om nog zo fit te blijven? "Gezond leven", zegt Gerrit. "Oh ja, en iedere morgen een boterham met honing en banaan."

Foto: Mountainbiker Gerrit Boot - NH Nieuws

Als je 'm zo ziet, lijkt hij nog lang geen tachtig. Gerrit Boot, woonachtig in De Waal, houdt van de natuur en het buiten zijn. Ook niet zo gek als je in het verleden opzichter bent geweest bij Natuurmonumenten. Ook voor zijn werk was hij altijd buiten. "Al het kleinschalige werk deden we zelf", zegt hij. "Van sloten maaien tot het geven van excursies. Toen waren er nog niet zoveel vrijwilligers als dat er nu zijn." En sportief was hij toen ook al. "Vroeger veel hardgelopen", zegt hij. "En we woonden op Oost, vlakbij de dijk. Dus ik ging iedere dag met de kano eropuit. Heerlijk sleuren aan de peddels. En als je omviel, kon je bijna altijd staan achter de Schorren in de Waddenzee. Zo heb ik ook een keer rondje Texel gevaren. " Hij deed zelfs de Elfstedentocht in Friesland met een kano. "Wel een tentje mee, maar zo ben ik door Friesland gegaan. Ik heb het alleen sporten altijd leuk gevonden."

Foto: Tachtigjarige Gerrit Boot rijdt drie keer per week op mountainbike - NH Nieuws/Edo Kooiman

Iedere zondag gaat hij met een groepje mountainbikers op pad. Ook zijn zoons Eckard en Don gaan veel mee, maar zij zien voornamelijk het achterwiel van de krasse mountainbiker. Tot zes jaar geleden reed hij nog op een gewone mountainbike. Maar Gerrit vond dat hij op zijn 74e toch wel ondersteuning kon gebruiken in de vorm van een elektrische mountainbike. "Die jongens reden steeds harder en dan begint leeftijd toch een rol te spelen..." Kort daarna kochten ook zijn zoons een elektrische mountainbike. De rollen waren nu immers omgedraaid. "Ze zeiden dan ook regelmatig: Die ouwe rijdt veel te hard." In de heuvels van Limburg ging hij altijd voorop. "Klimmen ging mij goed af. Ieder jaar deden we mee met de tweedaagse van Mergelheuvelland. Huurden een bungalow. Dat was altijd heel gezellig." Vallen Niet bang om te vallen? "Daar denk ik niet over na. Als je daar rekening mee moet houden, dan kun je beter vandaag nog stoppen", zegt hij. Hij beseft dat hij kwetsbaar is op de fiets. "Als je valt of je breekt wat, dan is het gebeurd." De ontwikkeling in de mountainbikesector gaat steeds verder. En Gerrit heeft vorige week gekozen voor een zogeheten 'fully': een dubbel geveerde mountainbike die vooral op een hobbelig parcours goed uit de voeten kan. Deze week een eerste testrondje. "Ging erg goed. Wat een heerlijke fiets. Ik rijd altijd op de lichtste ondersteuning. Dan moet je zelf ook nog stevig doortrappen." Hij weet niet wat het is om niet te fietsen. "'s Morgens wordt hij onrustig wakker en dan weet ik al dat hij op pad moet", zegt zijn vrouw Wil. Doordeweeks trekt hij er vaak alleen op uit. "Dan kijk ik hoe de wind staat en plan dan mijn route." "Texel is een geweldig fietseiland. Je kunt hier alle kanten op. Dan ga ik soms over de noordkant en over het strand buiten de vuurtoren. Of over de Hors, de zuidelijke zandplaat van Texel. Het is daar prachtig. In het zomerseizoen komen hier 40.000 toeristen. Maar je kunt daar fietsen zonder dat je daar iemand tegenkomt. En de luchten zijn ook bijzonder."

Foto: Tachtigjarige mountainbiker Gerrit Boot rijdt drie keer per week en geniet van Texel - NH Nieuws/Edo Kooiman

Texel beschikt over een mountainbikeparcours van honderd kilometer. Dus voor Gerrit is het volop genieten. Veel kronkelige singletracks (smalle paadjes) door de bossen. "Natuurlijk moet je goed opletten. Eén stuurfoutje en je rijdt tegen een boom." Maar in de zondagse groep rijden ze 'm er nog niet af. "Als hij zondag thuis komt na een ochtend fietsen, dan vraag hij wat of we 's middag nog gaan wandelen", zegt zijn vrouw Wil. "Onvermoeibaar." Aan stoppen denkt hij nog lang niet. "Tenminste, zolang de gezondheid het toelaat." Roken heeft hij nog nooit gedaan. En hij let ook op zijn eten. "Altijd één bordje." Dus van die nieuwe fiets wil hij nog lang genieten. En de tweede generatie staat ook al te trappelen. Kleinzoon Cor (12) belt regelmatig naar zijn opa om een rondje te fietsen. "Daar maak ik graag tijd voor", zegt Gerrit.