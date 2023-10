Het jongensboek van Eddy Holdert: Haarlemse superspits bezorgt HFC de beker

De Haarlemse voetbalclub, Koninklijke HFC speelt vanavond in de eerste ronde van de KNVB Beker tegen Go Ahead Eagles, de nummer vijf van de Eredivisie. 'De Koninklijke' won het toernooi drie keer (1904, 1913 en 1915). Vooral de eerste in die reeks spreekt tot de verbeelding. Het was onmiskenbaar het toernooi van superspits Eddy Holdert.

Als de voetballoopbaan van Eddy Holdert niet zo kort was geweest, was hij de ideale hoofpersoon van zijn eigen jongensboek geweest. Eddy is nog maar tien jaar als hij onder de hoede van zijn oudere broer Hak in de Haarlemmerhout met andere jongens uit de buurt een balletje trapt. Het in 1879 opgerichte HFC heeft dan nog geen eigen veld, maar zodra dat er is, is Eddy niet meer weg te slaan van de Spaanjaardslaan. Hij traint hard om zijn droom, vaste speler worden van het eerste, waar te maken.

Debuut

Het is niet exact na te gaan hoe oud Eddy is als hij zijn debuut maakt in HFC 1. Vermoedelijk is hij dan pas zestien. In de vijfmans voorhoede is hij een snelle rechtsbinnen met dynamiet in zijn voeten. In het seizoen 1903/1904 maakt hij in 28 wedstrijden liefst 64 doelpunten, dat is gemiddeld meer dan twee goals per wedstrijd. Het jubileumboek ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de club in 1919 zegt erover:

''De goalkeepers hebben heel wat angstige momenten uitgestaan, als zij onzen langen blonden rechtsbinnen op zich zagen afstormen. Vraag het den man maar eens die in den bekenden bekerwedstrijd het VVV-doel verdedigde en dertien maal door Eddy gepasseerd werd.''

'Voetbalknietje'

De dertien doelpunten die Eddy die dag maakt (6 december 1903) staan bijna 120 jaar later nog steeds als een record in de boeken. Nooit scoorde iemand vaker in een bekerwedstrijd. Ook de uitslag van de wedstrijd is uniek. HFC wint met 25-0 van het Amsterdamse VVV (Veni Vidi Vici). Uiteraard scoort Eddy ook in de finale (uit een penalty), die HFC met 3-1 wint van het Haagse HVV. Kort daarna komt er, hij is nog maar net achttien jaar, een einde aan zijn loopbaan. De oorzaak: een 'voetbalknietje.'