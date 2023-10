Nieuwe aquaria van Artis repareren zichzelf dankzij 'levend beton'

Een deel van de aquaria die na restauratie in Artis komen te staan, moet zichzelf kunnen repareren als er scheuren in het beton komen. Het 'levende beton' zit vol met met gedroogde bacteriën die dat voor elkaar krijgen. De dierentuin verwacht dat de levensduur van de aquaria daardoor wordt verdubbeld.

De gedroogde bacteriën in het beton komen tot leven als zij in aanraking komen met water, dus wanneer er een scheurtje in het beton ontstaat. De bacteriën zetten dan kalksteen af waardoor de scheur weer dicht gaat. De verwachting is dat het betonrot gaat voorkomen en het beton daardoor langer mee kan.

Al ruim twee jaar wordt het aquarium van de dierentuin gerestaureerd. Het 140 jaar oude monumentale pand moest de grondige restauratie ondergaan omdat het zoute water dat in de aquaria zat eruit begon te lekken, vanwege scheuren in het beton. Het gebouw is daardoor door de jaren heen ernstig aangetast. Dankzij het nieuwe 'levende beton' moet dat niet zo snel opnieuw gebeuren.

Verduurzaming

Het gerestaureerde aquarium moet over het algemeen een stuk duurzamer worden, de dierentuin heeft namelijk de ambitie om in 2030 'klimaatpositief' te zijn. Zo wordt er gebruik gemaakt van basaltvezel in plaats van staal als bewapening, wat onder andere niet kan roesten en rotten, wordt het gebouw beter geïsoleerd en krijgt het dak zonnepanelen. De verwarming en koeling van het aquarium moet straks worden geregeld door warmte uit het grachtenwater te trekken, zogenoemde aquathermie.

De restauratie van het aquarium is een miljoenenklus waar in totaal zo'n 47 miljoen euro voor nodig is. Dankzij de gemeente, particulieren en fondsen werd al ongeveer de helft van dat bedrag al geworven. Eind september kreeg Artis te horen ook steun te krijgen van het Rijk. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt 10 miljoen euro beschikbaar.

Naar verwachting openen de deuren van het vernieuwde aquarium in 2025.