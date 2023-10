Muiders tekenen volop voor behoud omstreden smalspoormonument

De door Muiders opgestarte petitie om het omstreden monument voor de slachtoffers van de ontploffingen van de kruitfabriek te herdenken te behouden, is bijna zeshonderd keer ondertekend. De petitie is vanmorgen overhandigd aan burgemeester Han ter Heegde van Gooise Meren, die nu gaat kijken wat hij kan betekenen.

Het Muider monument voor de slachtoffers van de kruitfabriekontploffingen door de eeuwen heen, ligt al een tijdje onder vuur. Verschillende bewoners nieuwbouwwijk De Krijgsman, waar het monument ligt, hebben geklaagd omdat het monument ze te veel doet denken aan de Holocaust.

Het monument is een stuk spoor en dat doet denken aan het monument voor Holocaustslachtoffers bij kamp Westerbork.

Ontploffingen

Het monument is een eerbetoon aan de slachtoffers en nabestaanden van de vele explosies van de ontploffingen. De fabriek bestond drie eeuwen, maar vooral tussen 1883 en 1983 waren er veel ontploffingen. Maar liefst 19 keer explodeerde de boel, waardoor al met al 43 mensen om het leven kwamen. Nog altijd zijn er Muiders die bijvoorbeeld opa's zijn verloren door de rampen.

Nadat de gemeente Muiden bekend maakte het monument te willen aanpassen, klonk er onder Muiders veel protest. Initiatiefnemer van de petitie Leonie van Buuren vindt dat het karakter van het monument behouden moet worden, omdat het een stukje van de geschiedenis van Muiden vertelt. Ze is niet de enige: haar petitie verzamelde 588 handtekeningen.

Muiden verbinden

De petitie werd vanmorgen overhandigd aan de burgemeester van Gooise Meren, Han ter Heegde. "De situatie die is ontstaan is vervelend. Beide kanten hebben legitieme redenen. Er moet een oplossing komen zodat oud en nieuw Muiden weer met elkaar verbinden", zegt Ter Heegde.

De gemeente Gooise Meren maakt uiteindelijk de beslissing wat er met het monument gaat gebeuren. Wanneer er meer duidelijk is over de situatie en wat er met het monument gaat gebeuren is voor nu onbepaald.