Een warm weerzien in Göteborg, Volendammers bij 25ste herdenking discotheekbrand

Het is een warm weerzien voor Volendammers in het Zweedse Göteborg. Daar was zondag de 25ste en tevens laatste herdenking van de discotheekbrand waar 63 jonge mensen om het leven kwamen. Volendam en Göteborg hebben sinds de nieuwjaarsbrand in 2001 een speciale band opgebouwd met elkaar.

Voor Erik Tuijp en Laura Steur die namens de gemeente Edam-Volendam dit weekend afreisden naar de Zweedse stad, was het niet hun eerste bezoek. "Het is heel bijzonder om hier na ruim twintig jaar weer te zijn", vertelt voorzitter Erik Tuijp van stichting Nazorg Nieuwjaarsbrand Volendam. "Met al deze mensen, nabestaanden en slachtoffers."

Tussen de Zweedse stad en Volendam waren er meerdere uitwisselingen in 2001 en in 2003. Betrokkenen van de brand bezochten elkaar in Volendam en Göteborg, in de Zweedse stad brak in 1998 ook brand uit in een discotheek, hier kwamen 63 mensen om het leven.

"Het is ook heel speciaal om voor deze groep te mogen spreken en vertellen welke lessen wij uit Göteborg hebben meegenomen naar Volendam", vertelt Tuijp in de oude discotheek, die nu is ingericht als herdenkingsruimte.

