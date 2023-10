Drie katten gered na woningbrand in Den Helder

In de Wezenstraat in Den Helder heeft vanmorgen rond 10.00 uur een korte brand gewoed. Niemand raakte gewond, wel moesten de drie aanwezige katten mee met de Dierenambulance.

De brand was volgens een woordvoerder van de brandweer snel onder controle. Tegen NH vertelt ze dat de brand begon in een meterkast, waar op dat moment een monteur bezig was.

"De meterkast vatte vlam waarop de brandweer werd gealarmeerd." De twee aanwezig bewoners en de monteur zijn gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar zij maken het goed.

De drie katten in het huis zijn door de Dierenambulance meegenomen en nagekeken. "Die maken het alle drie goed", vertelt een medewerker tegen NH. "Ze kunnen voorlopig niet naar huis en moeten naar een pension. Maar ze zijn prima in orde."