De Peiling: wat voor spelletjes deed jij vroeger buiten?

Als er geen actie wordt ondernomen, is een kwart van de speeltuinen binnen vijf jaar verdwenen. Dat blijkt uit onderzoek van Jantje Beton. Moeten kinderen dan maar lekker op de bank blijven gamen of zelf een plek vinden om buiten te spelen? Wij vragen ons af: wat voor spelletjes deed jij buiten als kind?

Te weinig vrijwilligers, het vervangen of aanpassen van speeltoestellen is lastig door regels en vergunningen en sommige gemeenten wekken de indruk dat ze het niet erg zouden vinden om een speeltuin te vervangen door parkeerplekken. Door deze redenen, zeggen beheerders van speeltuinen, is het lastig om de boel draaiende te houden.

Nooit buiten spelen

Verdwijnt met de speeltuin de laatste reden voor kinderen om hun telefoon weg te leggen en naar buiten te gaan? Een op de vijf kinderen speelt elke dag buiten, maar bijna één op de zes doet dat nooit.

Wat deed jij toen je vroeger buiten speelde? Gingen jullie voetballen op straat of op het schoolplein? Of speelden jullie buskruit en verstoppertje in de buurt? Waren er slootjes in de buurt waar je eindeloos kikkervisjes kon vissen of overheen kon springen? Wij willen graag van jou weten: wat voor spelletjes deed jij buiten?